مباشر الآن.. العراق يواجه اليمن في قمة مثيرة بكأس الخليج تحت 23 سنة

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة منتخب العراق الأولمبي ضد منتخب اليمن الأولمبي اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الخليج للمنتخبات تحت 23 سنة في قطر؛ المباراة تحظى بأهمية كبيرة لكل من الفريقين، في ظل المنافسة الشرسة على صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة على ملعبي أسباير 1 و2، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية تحت سن 23 عامًا، ما يجعل البطولة منصة مثالية لإبراز المواهب الشابة وتحضيرها لمستقبل كرة القدم الوطنية.

موعد المباراة وتوقيت البث المباشر

تنطلق مباراة العراق واليمن اليوم الخميس في التوقيتات التالية:

03:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

02:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت

01:45 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين

12:45 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

11:45 صباحًا بتوقيت موريتانيا

أهمية المباراة للفريقين

منتخب العراق الأولمبي

يدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى، ويهدف إلى تعزيز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي. يعتمد الفريق على الهجمات المنظمة والتحكم في وسط الملعب، مع الاستفادة من السرعة والقوة البدنية للاعبيه الشباب.

منتخب اليمن الأولمبي

أما منتخب اليمن، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي مثل العراق، للبقاء في المنافسة على الصعود. يعتمد الفريق على اللعب الدفاعي المضبوط والهجمات المرتدة السريعة، مع استغلال أي ثغرات في دفاع المنتخب العراقي.

نظام البطولة وتأثير المباراة على ترتيب المجموعة

تضم المجموعة الثانية أربعة منتخبات هي: العراق، اليمن، الإمارات، وعمان. يتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي، حيث يلتقي:

أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى

الفائزان يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية، ما يجعل كل مباراة في دور المجموعات حاسمة ومصيرية لكل فريق.

استراتيجيات الفريقين في اللقاء

العراق

السيطرة على الكرة والاستحواذ على وسط الملعب.

تكثيف الهجمات عبر الأطراف واستغلال المساحات خلف الدفاع اليمني.

تعزيز الانضباط الدفاعي لتجنب الهجمات المرتدة.

اليمن

اللعب الدفاعي المنظم للحد من فرص الهجوم العراقي.

الاعتماد على السرعة في الهجمات المرتدة وتسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء.

استغلال أي أخطاء في التمرير أو التغطية الدفاعية للفريق العراقي.

توقعات الجماهير والخبراء

يتوقع محللو كرة القدم أن تكون المباراة قوية ومثيرة، لما تحمله من تأثير مباشر على ترتيب المجموعة وفرص التأهل إلى الدور نصف النهائي؛ الجماهير العراقية واليمنية تترقب اللقاء بشغف، ويأمل المدربون الشباب في إبراز أفضل أداء لمواهبهم الشابة.

