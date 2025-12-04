نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | قمة عربية منتظرة: فلسطين تواجه تونس في كأس العرب 2025 على استاد لوسيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء الخميس إلى استاد لوسيل المونديالي لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب فلسطين ونظيره تونس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب 2025.

تأتي المباراة بعد الجولة الأولى التي شهدت بدايات مثيرة لكلا الفريقين، مع فرص قوية للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة بحماس شديد، خصوصًا بعد الأداء المميز الذي قدمه منتخب فلسطين في الجولة الأولى، وضرورة الفوز لتونس لتعويض خسارتها، مما يجعل المباراة مواجهة حاسمة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين المنتخبين.

أهمية اللقاء للفريقين

منتخب فلسطين "الفدائي"

يدخل المنتخب الفلسطيني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المفاجئ على منتخب قطر في الجولة الأولى. الفوز أعطى "الفدائي" دفعة قوية، ورفع من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور ربع النهائي، كما منح الفريق ثقة إضافية في استكمال البطولة بأداء مميز.

ويعتمد المنتخب الفلسطيني على صلابته الدفاعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، بالإضافة إلى الروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون في المباراة السابقة.

منتخب تونس "نسور قرطاج"

يواجه المنتخب التونسي ضغوطًا كبيرة بعد خسارته أمام سوريا في الجولة الأولى، مما يجعل الفوز ضرورة حتمية للحفاظ على حظوظه في التأهل؛ ومن المتوقع أن يقوم المدرب التونسي بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي، مع تعزيز خط الدفاع والهجوم، لضمان تقديم مباراة متوازنة تقود الفريق إلى النقاط الثلاث.

ويسعى نسور قرطاج لاستعادة توازنهم وتلافي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة السابقة، خاصة في التمريرات الأخيرة والتسديدات على المرمى.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس

تنقل مباراة فلسطين وتونس عبر شبكة واسعة من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث البطولة، لضمان وصول المباريات لمختلف الجماهير العربية:

beIN Sports HD: الناقل الرسمي للمباراة، مع تغطية كاملة وتحليلات فنية قبل وبعد اللقاء.

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

قنوات الكأس القطرية

منصة شاشا الرقمية

وتقدم هذه القنوات تغطية متميزة، بما في ذلك التحليل الفني والإحصاءات والتعليق الحي من قبل أبرز المعلقين العرب.

البث المباشر عبر الإنترنت

مع التوجه المتزايد نحو المشاهدة الرقمية، يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت بعدة طرق:

تطبيق stc tv: يوفر بثًا مباشرًا بجودة عالية للمباراة.

اليوتيوب الرسمي للقنوات الناقلة: يُتيح متابعة المباراة مباشرة أو عبر ملخصات وتغطيات حية.

موقع كووورة: يقدم تغطية لحظة بلحظة وروابط لمتابعة البث المباشر لجميع لقاءات كأس العرب 2025.

توفر هذه المنصات فرصة للمشاهدين في جميع أنحاء العالم لمتابعة المباراة، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

معلقو المباراة

علي محمد علي: على شاشة beIN Sports

رؤوف خليف: عبر منصة stc tv

محمد الهنائي: الشارقة الرياضية

شبيب الحبسي: عمان الرياضية

محمد العتيبي: الكويت الرياضية

هاني الشهري: منصة شاشا

كل قناة ناقلة توفر تعليقها الخاص لتقديم تجربة مشاهدة متميزة وممتعة للمشاهدين.

موعد المباراة والتوقيت المحلي

17:30 مساءً: السعودية وقطر

16:30 مساءً: فلسطين

15:30 مساءً: تونس

تقام المباراة على ملعب استاد لوسيل، أحد أبرز الملاعب العربية والعالمية الذي استضاف مباريات كأس العالم 2022، ويتميز بإمكانيات حديثة لضمان تجربة مشاهدة مثالية للجماهير.

تفاصيل المباراة الأساسية

المباراة فلسطين × تونس البطولة كأس العرب 2025 الجولة الثانية – دور المجموعات الملعب استاد لوسيل الموعد الخميس 4 ديسمبر التوقيت 17:30 السعودية – 16:30 فلسطين – 15:30 تونس القنوات الناقلة beIN Sports – دبي الرياضية – الشارقة – عمان – الكويت – الكأس المعلقون علي محمد علي – رؤوف خليف – آخرون

توقعات اللقاء

فلسطين

يعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، ويأمل في استغلال نقاط ضعف تونس. ويتوقع أن يكون الفريق الفلسطيني قويًا في المبارايات القادمة إذا استمر الأداء الجماعي والروح القتالية.

تونس

تسعى تونس لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة السابقة، مع التركيز على تعزيز الهجوم وسط دفاع منظم، ويأمل المدرب في استعادة التوازن الفني للفريق.

البث المباشر عبر الروابط الرسمية

يمكن متابعة المباراة عبر:

تطبيق stc tv

منصة يوتيوب الرسمية للقنوات الناقلة

موقع كووورة: متابعة دقيقة للنتيجة والإحصاءات والملخصات بعد نهاية المباراة.