شاهد مجانا.. بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

أحمد جودة - القاهرة - مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 وأهمية المواجهة وترتيب المجموعة

يشهد الشارع العربي حالة واسعة من الترقب مع اقتراب مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025، والتي تُعد من أبرز لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة بعد الأداء القوي للمنتخبات في الجولة الافتتاحية، حيث يدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بهدف تعزيز صدارته وحصد فوزه الثاني على التوالي، بينما يسعى المنتخب التونسي لاستعادة توازنه بعد تعثره في المباراة الماضية. ويعتبر هذا اللقاء مؤثرًا في رسم ملامح المنافسة على بطاقات التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة فلسطين وتونس



أعلن القائمون على البطولة أن المباراة ستُقام على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتضم المجموعة الأولى أيضًا منتخبي قطر وسوريا. وقد خصصت عدة قنوات بثًا مباشرًا للقاء، من بينها: بي إن سبورت المفتوحة، الكأس 1، دبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، مع توفير تغطية تحليلية وتعليقات مرافقة.

مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب



مع اقتراب موعد المباراة، يدخل المنتخبان أجواءً مليئة بالطموحات والضغوط. فلسطين، بقيادة إيهاب أبو جزر، تتطلع إلى الحفاظ على صدارتها بعد الفوز في الجولة الأولى وتقديم أداء قوي يؤكد جاهزيتها. في المقابل، يأمل المنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي في تجاوز خسارته أمام سوريا، واستعادة ثقة لاعبيه وجماهيره، مع الاعتماد على عناصر شابة قادرة على تغيير مجريات اللقاء. وتشهد المجموعة الأولى منافسة شرسة بين المنتخبات الأربعة، حيث تتصدر فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط، تليها سوريا بنفس الرصيد، بينما تقبع تونس وقطر دون نقاط حتى الآن.

أهمية المباراة لكل منتخب

المباراة تحمل طابعًا حاسمًا لكل منتخب، حيث يسعى منتخب فلسطين لتأكيد انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لتثبيت موقعه في صدارة المجموعة، بينما يسعى منتخب تونس لتعويض خسارته السابقة واستعادة فرص التأهل ضمن أفضل فريقين بالمجموعة. أي نتيجة إيجابية قد تغير ترتيب المجموعة وتؤثر على الحسابات النهائية للتأهل.