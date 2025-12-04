نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة واستعدادات المنتخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة واستعدادات المنتخبين

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية إلى المواجهة المرتقبة بين فلسطين وتونس ضمن منافسات كأس العرب 2025، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب الفلسطيني في مباراته السابقة أمام قطر، حيث خطف الفوز بهدف عكسي في اللحظات الأخيرة. ويترقب كثيرون انطلاق البث المباشر للمباراة التي تُقام على استاد لوسيل، أحد أبرز ملاعب مونديال 2022، في مواجهة قد تفتح أمام فلسطين طريق التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد خمس مشاركات لم يتجاوز خلالها الدور الأول.

موعد مباراة تونس وفلسطين



تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر على ملعب لوسيل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخب الفلسطيني، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وفلسطين



يمكن مشاهدة اللقاء عبر مجموعة واسعة من القنوات الرياضية العربية، أبرزها:

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

قناة الكأس

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الشارقة الرياضية

الكويت الرياضية

عمان الرياضية

ومنصة شاشا الرقمية

تصريحات لاعبي فلسطين



أكد نجم المنتخب الفلسطيني، مصطفى زيدان المحترف في روزنبيرغ النرويجي، أن الفريق جاء للمنافسة وليس للمشاركة فقط، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك الطموح والقدرة رغم صعوبة المجموعة.

روح قتالية وأسماء شابة



يعتمد المنتخب الفلسطيني على الروح العالية التي اكتسبها من الفوز على ليبيا في التصفيات، ثم الفوز على قطر في افتتاح البطولة. كما يبرز في صفوف الفريق لاعبين مؤثرين مثل عدي الدباغ وتامر صيام، الذين نجحوا في خلق فرص قوية خلال المباريات الأخيرة.

مدرب المنتخب، إيهاب أبو جزر، أكد أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية مع الاعتماد على عناصر شابة، مشددًا على أهمية الإعداد الذهني قبل مواجهة تونس.

تونس تبحث عن التعافي



من جانبه، يسعى المنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي إلى تجاوز خسارته الأولى أمام سوريا، معتمدًا على قراءة دقيقة لأسلوب المنتخب الفلسطيني الذي وصفه بأنه يمتلك نفس الروح والقتالية الخاصة بسوريا. وأكد المدرب أنه عمل على إعداد لاعبيه نفسيًا وذهنيًا لتجاوز الضغوط وتحسين الأداء في البطولة.

غيابات مؤثرة في صفوف تونس



يعاني المنتخب التونسي من عدة غيابات في الخطوط الثلاثة، أبرزها:

منتصر الطالبي (لانس الفرنسي)

ديلان برون (سيرفيت السويسري)

حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي)

وهو ما يدفع الجهاز الفني للاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين المحليين، خاصة لاعبي الترجي.