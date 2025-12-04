نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تشفير.. بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025.. تشكيل المنتخبين وفرص التأهل

يقدم "دوت الخليج" البث المباشر لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025، المقامة في قطر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي قطر وسوريا.

بث مباشر مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

تشكيل منتخب تونس أمام فلسطين



حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي معلول – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي – وجدي النفاتي

خط الوسط: إسماعيل الغربي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: نسيم الدنداني – فراس شواط – عمر العيوني

تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع المنتخب الفلسطيني مع نظيره التونسي، في واحدة من أصعب مباريات المجموعة بسبب الطموحات الكبيرة لدى كلا الطرفين.

يدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المفاجئ على قطر بهدف نظيف، مما وضعه في وصافة المجموعة بفارق الأهداف، ويأمل في تحقيق انتصار جديد يمنحه النقطة السادسة ويقربه من التأهل لأول مرة في تاريخه من دور المجموعات.

وتحيط الشكوك بمشاركة لاعب وسط فلسطين، حامد حمدان، لاعب بتروجت، بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة قطر، حيث أظهرت الفحوصات حاجته لمزيد من المتابعة قبل تحديد إمكانية مشاركته.

ويطمح المنتخب الفلسطيني لتحقيق إنجاز تاريخي في مشاركته السادسة بالبطولة، مستندًا إلى حالة الثقة التي اكتسبها من أدائه القوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 رغم عدم التأهل.

في المقابل، يدخل المنتخب التونسي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام سوريا في الجولة الافتتاحية، ما وضعه في المركز الأخير دون نقاط. ويرفع نسور قرطاج شعار "إما الفوز أو الخروج"، على أمل العودة للمنافسة قبل مواجهة قطر في الجولة الحاسمة.

ويأمل المدرب سامي الطرابلسي في تصحيح المسار واستعادة الثقة داخل الفريق، خاصة بعد البداية الصعبة للمجموعة التي شهدت فوز فلسطين وسوريا في الجولة الأولى.

أهمية المباراة لكل منتخب

المباراة تحمل طابعًا حاسمًا لكل منتخب، حيث يسعى منتخب فلسطين لتأكيد انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لتثبيت موقعه في صدارة المجموعة، بينما يسعى منتخب تونس لتعويض خسارته السابقة واستعادة فرص التأهل ضمن أفضل فريقين بالمجموعة. أي نتيجة إيجابية قد تغير ترتيب المجموعة وتؤثر على الحسابات النهائية للتأهل.