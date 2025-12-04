نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثانيا عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في ربع النهائي على منافستها سيفاسانغاري سوبرامانيان

، المصنفة السادسه عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 4-11، 9-11، 4-11 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربيني، المصنفة الرابعه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 6 ديسمبر، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 449،000 دولار أمريكي، بواقع 224،500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.