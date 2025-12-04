نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لمباراة سوريا vs قطر اليوم في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سوريا vs قطر.. ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر اليوم في كأس العرب 2025؟

يستضيف استاد خليفة الدولي مواجهة قوية بين المنتخب القطري والمنتخب السوري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025. يدخل المنتخب السوري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على تونس وتصدره للمجموعة بثلاث نقاط، بينما يبحث المنتخب القطري عن أول انتصار بعدما تعادل في مباراته الافتتاحية أمام فلسطين، مما يجعل اللقاء مصيريًا لعودة العنابي للمنافسة أمام جماهيره.

موعد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025:

اليوم: الخميس 4 ديسمبر 2025

الملعب: استاد خليفة الدولي

الوقت: 19:00 بتوقيت مصر وسوريا

20:00 بتوقيت السعودية وقطر

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر:

beIN Sports HD

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

منصة شاشا

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر المواقع الرسمية للقنوات وحساباتها على يوتيوب ومنصة شاشا.

المعلقون على مباراة سوريا وقطر:

beIN Sports HD: حسن العيدروس

دبي الرياضية: عبد الحميد الجسمي

الشارقة الرياضية: موسى عيد

عمان الرياضية: سالم السالمي

الكويت الرياضية: جعفر الصليح

منصة شاشا: محمد حسين

التشكيل المتوقع للمنتخبين:

تشكيلة قطر المتوقعة (4-3-3):

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

الدفاع: لوكاس مينديز – أيوب محمد العلوي – الهاشمي الحسين – سلطان البريك

الوسط: أيوب محمد – محمد مناعي – أحمد فتحي – عاصم ماديبو

الهجوم: أحمد علاء الدين – أكرم عفيف – محمد خالد

تشكيلة سوريا المتوقعة (4-4-2):

حراسة المرمى: شاهر الشاكر

الدفاع: أحمد فقا – عبد الله الشامي – خالد كردغلي – زكريا حنان

الوسط: سيمون أمين – إلمار إبراهيم – محمد صلخدي – محمود الأسود

الهجوم: عمر خربين – محمد الحلاق

أهمية المباراة

اللقاء حاسم لكل منتخب، حيث يسعى المنتخب السوري لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والتأهل المبكر، بينما يطمح المنتخب القطري لتصحيح مساره بعد خسارة الجولة الأولى، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة حاسمة لترتيب المجموعة وتحديد خطوط التأهل إلى ربع النهائي.

المتابعة الجماهيرية والإعلامية

المباراة تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير العربية والعالمية، مع تغطية مستمرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيلات والتوقعات.