يلا كووورة.. Syria vs Qatar.. بث مباشر لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

أحمد جودة - القاهرة - Syria vs Qatar.. معلق المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل والموعد الرسمي في كأس العرب 2025

تتجه أنظار الجماهير العربية مساء الخميس نحو استاد خليفة الدولي، لمتابعة مواجهة قوية بين المنتخب السوري والمنتخب القطري ضمن منافسات كأس العرب 2025، في الجولة الثانية من دور المجموعات. يدخل المنتخب السوري اللقاء بحالة من الاستقرار الفني والذهني بعد فوزه على تونس في الجولة الأولى، ما منحه الصدارة وثقة كبيرة قبل مواجهة العنابي. بينما يحتاج المنتخب القطري للفوز بعد خسارته أمام فلسطين، ليبقى في دائرة المنافسة على التأهل.

موعد مباراة سوريا وقطر



تقام المباراة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على ملعب خليفة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 19:00 بتوقيت مصر وسوريا، و20:00 بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر



تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري، إضافة إلى القنوات العربية المفتوحة:

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

كما يتوفر البث الرقمي عبر منصة شاشا والمواقع الرسمية للقنوات.

المعلقون على مباراة سوريا وقطر



حسن العيدروس – بي إن سبورتس

عبدالحميد الجسمي – دبي الرياضية

موسى عيد – الشارقة الرياضية

سالم السالمي – عمان الرياضية

جعفر الصليح – الكويت الرياضية

محمد حسين – منصة شاشا

التشكيل المتوقع للمنتخبين

سوريا (4-4-2):

حراسة المرمى: شاهر الشاكر

خط الدفاع: أحمد فقا – عبد الله الشامي – خالد كردغلي – زكريا حنان

خط الوسط: سيمون أمين – إلمار إبراهيم – محمد صلخدي – محمود الأسود

خط الهجوم: عمر خربين – محمد الحلاق

قطر (4-3-3):

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

خط الدفاع: لوكاس مينديز – أيوب محمد العلوي – الهاشمي الحسين – سلطان البريك

خط الوسط: أيوب محمد – محمد مناعي – أحمد فتحي – عاصم ماديبو

خط الهجوم: أحمد علاء الدين – أكرم عفيف – محمد خالد

أهمية المباراة

اللقاء حاسم لكل منتخب، حيث يسعى المنتخب السوري لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والتأهل المبكر، بينما يطمح المنتخب القطري لتصحيح مساره بعد خسارة الجولة الأولى، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة حاسمة لترتيب المجموعة وتحديد خطوط التأهل إلى ربع النهائي.

المتابعة الجماهيرية والإعلامية

المباراة تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير العربية والعالمية، مع تغطية مستمرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيلات والتوقعات.