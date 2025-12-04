نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Palestine vs Tunisia.. YALA SHOOOOT لمباراة فلسطين ضد تونس الآن في كأس العرب 2025 في المقال التالي

Palestine vs Tunisia.. القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد تونس الآن في كأس العرب 2025

تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو ملعب لوسيل، الذي يحتضن واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني بنظيره التونسي في مواجهة تحمل طابع الحسم والإثارة.

فلسطين ضد تونس.. مواجهة قوية على أرض المونديال

يدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه الثمين على منتخب قطر بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية، ليبدأ مشواره بثلاث نقاط مهمة وضعته في صدارة الترتيب رفقة سوريا.



في المقابل، يبحث المنتخب التونسي عن العودة سريعًا بعد خسارته أمام سوريا في الجولة الأولى، حيث لا يملك سوى خيار الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة وعدم مغادرة البطولة مبكرًا.

ترتيب المجموعة الأولى قبل المباراة:

فلسطين – 3 نقاط

سوريا – 3 نقاط

تونس – 0 نقاط

قطر – 0 نقاط

التشكيل المتوقع لمنتخب فلسطين أمام تونس:

حراسة المرمى: زيد القنبر

خط الدفاع: إيميليو سايا – تامر صيام – مصطفى زيدان – عميد محاجنة

خط الوسط: مصعب البطاط – وجدي نبهان – محمد صالح – ميلاد تيرمانيني

خط الهجوم: عدي الدباغ – رامي حمادة

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام فلسطين:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: معتز النفاتي – مروان الصحراوي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – علي معلول

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي

خط الهجوم: عمر العيوني – فراس شواط

موعد مباراة فلسطين وتونس

تقام المباراة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في تمام الساعة:

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

على أرضية ملعب لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس

يمكن متابعة اللقاء عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والرياضية، أبرزها:

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

الكأس الرياضية

قناة beIN Sports المفتوحة

أهمية المباراة لكل منتخب

المباراة تحمل طابعًا حاسمًا لكل منتخب، حيث يسعى منتخب فلسطين لتأكيد انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لتثبيت موقعه في صدارة المجموعة، بينما يسعى منتخب تونس لتعويض خسارته السابقة واستعادة فرص التأهل ضمن أفضل فريقين بالمجموعة. أي نتيجة إيجابية قد تغير ترتيب المجموعة وتؤثر على الحسابات النهائية للتأهل.