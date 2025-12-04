نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف دون تقطيع.. سوريا vs قطر.. القنوات الناقلة والبث المباشر وموعد المباراة في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سوريا vs قطر.. القنوات الناقلة والبث المباشر وموعد المباراة في كأس العرب 2025

تتجه أنظار الجماهير العربية نحو استاد خليفة الدولي لمتابعة مباراة قوية بين منتخب سوريا ومنتخب قطر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025. يدخل المنتخب السوري اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على تونس، ليحتل صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بينما يسعى المنتخب القطري لتعويض التعثر أمام فلسطين والعودة لسكة الانتصارات أمام جماهيره على أرضه.

تعتمد المباراة على صراع تكتيكي بين مدرستين مختلفتين؛ فمنتخب قطر يعتمد على الاستحواذ والتمرير السريع، بينما يتميز المنتخب السوري بالصلابة الدفاعية والاندفاع البدني مع فعالية الهجمات المرتدة، ما يجعل التفاصيل الصغيرة حاسمة في تحديد الفائز.

موعد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025:



الخميس 4 ديسمبر 2025

الملعب: استاد خليفة الدولي

19:00 بتوقيت مصر وسوريا

20:00 بتوقيت قطر والسعودية

21:00 بتوقيت الإمارات

18:00 بتوقيت تونس

القنوات الناقلة:



beIN SPORTS HD

قنوات الكأس القطرية

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

أبوظبي الرياضية

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر مواقع القنوات الرسمية، منصة stc TV، ومنصة YouTube الرسمية للقنوات الناقلة.

المعلقون:



حسن العيدروس – beIN SPORTS

عبد الحميد الجسمي – stc TV

معلقون إضافيون حسب القناة والدولة الناقلة

تحليل فني:



من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في منطقة الوسط، مع اعتماد قطر على المهارات الفردية وسرعة التمرير، فيما يعتمد المنتخب السوري على الصلابة الدفاعية والانتقال السريع للهجوم. وقد تكون الكرات الثابتة والعناصر البدنية مفتاحًا لحسم نتيجة اللقاء.

أهمية المباراة

اللقاء حاسم لكل منتخب، حيث يسعى المنتخب السوري لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والتأهل المبكر، بينما يطمح المنتخب القطري لتصحيح مساره بعد خسارة الجولة الأولى، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة حاسمة لترتيب المجموعة وتحديد خطوط التأهل إلى ربع النهائي.

المتابعة الجماهيرية والإعلامية

المباراة تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير العربية والعالمية، مع تغطية مستمرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيلات والتوقعات.