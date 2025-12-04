نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 على أفضل القنوات والبث المباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 على أفضل القنوات والبث المباشر

يتابع عشاق كرة القدم العربية مواجهة سوريا وقطر في كأس العرب 2025، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نقاط مهمة تعزز فرصهما في المنافسة على التأهل من دور المجموعات. تقدم هذه المباراة مستوى فنيًا مرتفعًا وفرصة لمتابعة تحليلات الأداء قبل وبعد اللقاء لضمان تجربة مشاهدة مميزة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر:



تمتلك شبكة beIN SPORTS حقوق بث مباريات كأس العرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر البث بجودة HD على تردد 11013، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث المباراة عبر القنوات المفتوحة:

الكأس Al Kass HD

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

الكويت الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

تقدم هذه القنوات تغطية كاملة تشمل:



بث مباشر بجودة عالية ووضوح الصوت والصورة

تحليلات فنية مفصلة قبل وبعد المباراة

متابعة دقيقة لجميع لحظات المباراة وأداء اللاعبين

تردد قناة الكأس Al Kass HD:



التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط القنوات على جهاز الاستقبال:



الدخول إلى قائمة الإعدادات

اختيار البحث اليدوي وإدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ

الضغط على بحث وحفظ القناة بعد اكتمال التثبيت

الاستمتاع بمشاهدة المباراة ومتابعة التحليلات والأداء الفني

إحصائيات المواجهات السابقة

تاريخ مواجهات سوريا وقطر يظهر تنافسًا متوازنًا، حيث التقى الفريقان في ست مواجهات رسمية:

• فاز منتخب سوريا في لقاء واحد

• انتهت مباراتان بالتعادل

• حقق منتخب قطر انتصارين

• سجل الفريقان ستة أهداف فقط في هذه اللقاءات

• ثلاث مباريات تجاوزت هدفين ونصف

أهمية المباراة

اللقاء حاسم لكل منتخب، حيث يسعى المنتخب السوري لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والتأهل المبكر، بينما يطمح المنتخب القطري لتصحيح مساره بعد خسارة الجولة الأولى، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة حاسمة لترتيب المجموعة وتحديد خطوط التأهل إلى ربع النهائي.

المتابعة الجماهيرية والإعلامية

المباراة تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير العربية والعالمية، مع تغطية مستمرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيلات والتوقعات.