نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تشفير بث مباشر.. قمة نارية في أولد ترافورد: موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والبث المباشر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية في أولد ترافورد: موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والبث المباشر والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأتي المواجهة وسط حالة من التباين الواضح في نتائج وترتيب الفريقين، حيث يفصل بينهما 10 نقاط و10 مراكز قبل اللقاء المرتقب على ملعب أولد ترافورد مساء الخميس.

موعد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام



ينطلق بث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن ثلاث نقاط مهمة مع اقتراب منتصف الموسم.

مانشستر يونايتد يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بعدما قلب الفريق تأخره بفضل ركلتين حرتين نفذهما برونو فرنانديز ليتحولتا إلى هدفي زيركزي ومايسون ماونت. ويُعتبر هذا الفوز دفعة مهمة بعد الهزيمة المخيبة أمام إيفرتون بعشرة لاعبين.



ورغم البداية المتذبذبة للفريق هذا الموسم، فإن المدرب روبن أموريم خسر مباراة واحدة فقط في آخر سبع مواجهات، وهو الأمر الذي أعاد بعض الثقة قبل مواجهة وست هام.

أما وست هام، فتوقفت نتائجه الإيجابية بعد الخسارة 2-0 أمام ليفربول، وشهدت المباراة أزمة جديدة بسبب طرد لوكاس باكيتا واعتراضاته المستمرة، ثم هجومه على الاتحاد الإنجليزي عبر الإنترنت، ما أثار الجدل حوله من جديد رغم تبرئته في قضية التلاعب.

ويعيش الفريق فترة غير مستقرة تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، الذي لم يحقق أي فوز خارج ملعبه في الدوري منذ توليه المهمة في أربع محاولات متتالية، وقد يكرر هذا الرقم السلبي للمرة الخامسة إذا تعثر الليلة.

أين يمكن متابعة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام؟



تنقل شبكة بي إن سبورت القطرية المباراة بشكل حصري، ويعلق عليها المعلق أحمد البلوشي.

وتحمل المباراة أرقامًا مهمة، أبرزها اقتراب المدرب أموريم من رقم سلبي جديد، إذ قد يصبح أسرع مدرب في تاريخ النادي يخسر 10 مباريات على ملعب أولد ترافورد خلال 20 مباراة فقط إذا خسر اللقاء. كما يعاني يونايتد من سلسلة سيئة في شهر ديسمبر، حيث خسر آخر ثلاث مباريات في هذا الشهر دون تسجيل أي هدف.

ويدخل وست هام اللقاء بثقة نسبية بعد تفوقه على مانشستر يونايتد في مواجهتي الموسم الماضي، بفوز 2-1 في لندن ثم 2-0 في أولد ترافورد. وإذا كرر الهامرز الفوز الليلة، فسيكون ذلك أول انتصارين متتاليين لهم على مسرح الأحلام منذ عام 1934.