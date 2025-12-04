نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. تشكيل ناري قبل القمة… كيف يستعد وست هام لمواجهة مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل وست هام أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لنادي وست هام، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد الليلة على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للفريقين، خاصة مع سعي وست هام لتحسين مركزه في جدول الترتيب ومحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد



لم يتم الكشف تشكيل وست هام في البيان الأصلي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام

حراسة المرمى: سيني لامينس

خط الدفاع: لوك شو – إيدن هافن – نصير مزراوي

خط الوسط: ديوجو دالوت – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – أماد ديالو

خط الهجوم: ماثيوز كونها – جوشوا زيركزي – براين مبيومو

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام



أرسنال يتصدر الجدول برصيد 33 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ28 نقطة، ثم أستون فيلا بـ27 نقطة.

مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع بـ21 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة، مما يزيد من أهمية المواجهة للفريق اللندني.

وتواصل منصات الأخبار الرياضية تغطية مستمرة لأحداث الدوري الإنجليزي وجميع البطولات العالمية، مع متابعة لحظية لأخبار الفرق واللاعبين.

مانشستر يونايتد يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بعدما قلب الفريق تأخره بفضل ركلتين حرتين نفذهما برونو فرنانديز ليتحولتا إلى هدفي زيركزي ومايسون ماونت. ويُعتبر هذا الفوز دفعة مهمة بعد الهزيمة المخيبة أمام إيفرتون بعشرة لاعبين.



ورغم البداية المتذبذبة للفريق هذا الموسم، فإن المدرب روبن أموريم خسر مباراة واحدة فقط في آخر سبع مواجهات، وهو الأمر الذي أعاد بعض الثقة قبل مواجهة وست هام.

أما وست هام، فتوقفت نتائجه الإيجابية بعد الخسارة 2-0 أمام ليفربول، وشهدت المباراة أزمة جديدة بسبب طرد لوكاس باكيتا واعتراضاته المستمرة، ثم هجومه على الاتحاد الإنجليزي عبر الإنترنت، ما أثار الجدل حوله من جديد رغم تبرئته في قضية التلاعب.

ويعيش الفريق فترة غير مستقرة تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، الذي لم يحقق أي فوز خارج ملعبه في الدوري منذ توليه المهمة في أربع محاولات متتالية، وقد يكرر هذا الرقم السلبي للمرة الخامسة إذا تعثر الليلة.