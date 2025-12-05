نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. مباراة عمان والمغرب اليوم: موعد قوي وحاسم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة عمان والمغرب اليوم: موعد قوي وحاسم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير العربية مواجهة قوية تجمع بين منتخب عُمان ومنتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025/2026. المباراة تحمل طابعًا حاسمًا، فالمغرب يسعى لحسم بطاقة التأهل مبكرًا بعد بداية قوية، بينما يدخل عُمان المواجهة بطموح إنعاش آماله والعودة للمنافسة.

موعد مباراة عمان والمغرب



تقام المباراة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة. تنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، و16:30 بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة والتوقيت

المباراة

المغرب × عمان

التوقيت بتوقيت المغرب

15:30 مساءً

التوقيت بتوقيت مصر

16:30 مساءً

التوقيت بتوقيت السعودية وقطر

17:30 مساءً

التوقيت بتوقيت عمان والإمارات

18:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب



يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1. كما تُنقل عبر قنوات عربية أخرى تمتلك حقوق بث كأس العرب مثل قناة الكأس، دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية. وتشير تقارير إلى توفر بث مباشر عبر المنصات الرقمية التابعة لنفس الشبكات.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب



حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب

الدفاع: محمد بولكسوت، سفيان بوفتيني، أنس باش، حمزة الموساوي

الوسط: أشرف المهديوي، أسامة طنان، محمد ربيع حريمات

الهجوم: كريم البركاوي، طارق تيسودالي، أمين زحزوح

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان



حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي، غانم الحبشي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي

الوسط: يوسف المالكي، مصعب المعمري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي، ناصر الرواحي

الهجوم: عصام الصبحي

أهمية المباراة



يدخل المغرب اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، ما يجعله قريبًا من التأهل في حال تحقيق فوز ثانٍ. في المقابل، يسعى منتخب عُمان لتعويض خسارته أمام السعودية 2-1، وتعتبر المواجهة فرصة أخيرة للحفاظ على حظوظه في البطولة.

وأكد مدرب المغرب أن المباراة تحمل أهمية كبيرة وأن الانضباط التكتيكي والروح القتالية سيكونان مفتاح الفوز.

اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، خاصة في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة داخل المجموعة.