نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مشاهدة مباراة عمان والمغرب اليوم في كأس العرب 2025.. موعد ناري وحسابات معقدة في المجموعة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة عمان والمغرب اليوم في كأس العرب 2025.. موعد ناري وحسابات معقدة في المجموعة الثانية

مشاهدة مباراة عمان والمغرب اليوم في كأس العرب 2025.. موعد ناري وحسابات معقدة في المجموعة الثانية.. تستعد الجماهير العربية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي منتخب عمان مع منتخب المغرب على أرضية استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين داخل المجموعة الثانية.

موعد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب



تنطلق المباراة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقّب كبير من الجماهير لما ستسفر عنه نتيجة هذا اللقاء الحاسم.

وضع المنتخبين قبل المباراة



يدخل منتخب المغرب المواجهة متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، مستفيدًا من فوزه في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، ومتقدمًا بفارق الأهداف على منتخب السعودية.

على الجانب الآخر، يقبع منتخب عمان في المركز الثالث دون نقاط بعد خسارته أمام السعودية 2-1، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب لإنعاش فرصه في المنافسة على التأهل للدور القادم.

مشاهدة مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025



حيث توفر «بوابة دوت الخليج» متابعة حية وتغطية دقيقة لأحداث مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025، مع عرض أبرز التفاصيل واللحظات لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب



كما يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1. كما تُنقل عبر قنوات عربية أخرى تمتلك حقوق بث كأس العرب مثل قناة الكأس، دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية. وتشير تقارير إلى توفر بث مباشر عبر المنصات الرقمية التابعة لنفس الشبكات.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب

الدفاع: محمد بولكسوت، سفيان بوفتيني، أنس باش، حمزة الموساوي

الوسط: أشرف المهديوي، أسامة طنان، محمد ربيع حريمات

الهجوم: كريم البركاوي، طارق تيسودالي، أمين زحزوح

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان



حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي، غانم الحبشي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي

الوسط: يوسف المالكي، مصعب المعمري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي، ناصر الرواحي

الهجوم: عصام الصبحي