نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oman vs Morocco.. قمة عربية نارية في كأس العرب 2025 المغرب ضد عمان وموعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Oman vs Morocco.. قمة عربية نارية في كأس العرب 2025 وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد استاد المدينة التعليمية في الدوحة لاحتضان مواجهة عربية قوية تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب عُمان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025. يدخل المنتخب المغربي المباراة بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي وحسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى ربع النهائي، بعد انتصاره على جزر القمر بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.



أما منتخب عُمان، فيسعى لتعويض خسارته أمام السعودية 2-1، أملًا في تحسين وضعه بالمجموعة والحفاظ على فرصه في التأهل.

موعد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

تقام المباراة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 على ملعب المدينة التعليمية، وجاءت مواعيد انطلاقها كالتالي:

13:00 بتوقيت المغرب

16:30 بتوقيت مصر

17:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب



يمكن متابعة اللقاء عبر باقة واسعة من القنوات العربية الناقلة لبطولة كأس العرب 2025، أبرزها:

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

القنوات الخليجية المفتوحة مثل الكويت الرياضية ودبي الرياضية وتطبيق شاشا

الجزائرية الرياضية (مفتوحة مجانًا)

أبو ظبي الرياضية

كما يتاح البث المباشر عبر الموقع الرسمي لشبكة beIN وحسابات القنوات على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب



حراسة المرمى: شهاب

الدفاع: بولاكسوت – بوفتيني – باش – الموساوي

الوسط: المهديوي – طنان – حريمات

الهجوم: البركاوي – تيسودالي – زحزوح

التشكيل المتوقع لمنتخب عُمان



حراسة المرمى: المخيني

الدفاع: الخميسي – الرشيدي – الحبشي – المالكي

الوسط: الرواحي – المعمري – السعدي – البوسعيدي – اليحيائي

الهجوم: الصبحي

أهمية المباراة

يدخل المغرب اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، ما يجعله قريبًا من التأهل في حال تحقيق فوز ثانٍ. في المقابل، يسعى منتخب عُمان لتعويض خسارته أمام السعودية 2-1، وتعتبر المواجهة فرصة أخيرة للحفاظ على حظوظه في البطولة.

وأكد مدرب المغرب أن المباراة تحمل أهمية كبيرة وأن الانضباط التكتيكي والروح القتالية سيكونان مفتاح الفوز.

اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، خاصة في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة داخل المجموعة.