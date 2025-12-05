نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر دون تقطيع مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025.. مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل في المقال التالي

تتجه أنظار الجماهير العربية، مساء اليوم الجمعة، إلى استاد المدينة التعليمية في الدوحة، حيث تُقام مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب عُمان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

ويسعى المنتخب المغربي لحسم بطاقة التأهل مبكرًا بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على جزر القمر بنتيجة 3-1، في حين يدخل منتخب عُمان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته أمام السعودية في الجولة الأولى.

موعد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025



تقام المباراة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 على استاد المدينة التعليمية، وذلك في المواعيد التالية:

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

6:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

موعد المباراة والتوقيت

المباراة

المغرب × عمان

التوقيت بتوقيت المغرب

15:30 مساءً

التوقيت بتوقيت مصر

16:30 مساءً

التوقيت بتوقيت السعودية وقطر

17:30 مساءً

التوقيت بتوقيت عمان والإمارات

18:30 مساءً

أهمية المباراة



يملك المغرب فرصة ذهبية لتأكيد صدارته للمجموعة وحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بينما يتمسك منتخب عُمان بآماله في المنافسة، ويطمح لتحقيق أول فوز له في البطولة للحفاظ على حظوظه.

مشاهدة مباراة عمان والمغرب



يمكن متابعة البث المباشر لمباراة عمان والمغرب عبر القنوات الحاصلة على حقوق بث كأس العرب 2025، إلى جانب المنصات الرسمية التي توفر النقل المباشر للمباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب

الدفاع: محمد بولكسوت، سفيان بوفتيني، أنس باش، حمزة الموساوي

الوسط: أشرف المهديوي، أسامة طنان، محمد ربيع حريمات

الهجوم: كريم البركاوي، طارق تيسودالي، أمين زحزوح

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان



حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي، غانم الحبشي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي

الوسط: يوسف المالكي، مصعب المعمري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي، ناصر الرواحي

الهجوم: عصام الصبحي

اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، خاصة في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة داخل المجموعة.