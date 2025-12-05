نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 2025.. موعد هام والقنوات الناقلة والمعلقون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 2025.. موعد هام والقنوات الناقلة والمعلقون

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ويدخل الأخضر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب سلطنة عمان، ويسعى لتعزيز موقعه في المجموعة والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة بطموح تعديل المسار واستعادة آماله في البطولة، خاصة بعد خسارته الافتتاحية.

ويغيب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة السعودية في هذا اللقاء بسبب سفره إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم والمشاركة في فعاليات خاصة بالمدربين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجزر القمر



يمكن مشاهدة المباراة عبر عدد كبير من القنوات العربية الناقلة للبطولة، ومنها:

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

قنوات الكأس

بي إن سبورتس المفتوحة

طرق مشاهدة البث المباشر



دبي الرياضية عبر الموقع الرسمي

منصة شاشا

قناة الكأس عبر يوتيوب ومنصة شوف

بي إن سبورتس المفتوحة عبر يوتيوب، تطبيق بي إن كونكت، ومنصة تود

المعلقون على المباراة



أبوظبي الرياضية: عبدالله السعدي

دبي الرياضية: حماد العنزي

الشارقة الرياضية: سالم السالمي

عمان الرياضية: يونس الرواحي

الكويت الرياضية: طارق الملا

قنوات الكأس: خالد الحدي، سعود الحريري

بي إن سبورتس المفتوحة: عامر الخوذيري

موعد مباراة السعودية وجزر القمر



تقام المباراة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 على ملعب استاد البيت، وتنطلق في الأوقات التالية:

8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

موقف المنتخبين قبل المباراة

المنتخب السعودي

يدخل المنتخب السعودي المواجهة بأريحية نسبية بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وهي نتيجة مهمة وضعت المنتخب في موقع جيد داخل المجموعة.

أبرز ما يميز المنتخب السعودي قبل المباراة:

اعتماد المدرب على مجموعة لاعبين شباب بجانب عناصر الخبرة.

وضوح الأداء الهجومي في المباراة الأولى.

ارتفاع مستوى الجاهزية البدنية.

رغبة الفريق في حسم التأهل مبكرًا قبل الجولة الثالثة.

تشير الأرقام إلى أن المنتخب السعودي يمتلك نسبة استحواذ عالية في مبارياته الأخيرة، إضافة إلى قوة في التحولات السريعة، وهو ما يجعله مرشحًا للسيطرة على مباراة اليوم.

منتخب جزر القمر

في المقابل، يدخل منتخب جزر القمر المباراة بطموح الإبقاء على فرص التأهل، بعد خسارته أمام المغرب في الجولة الأولى بنتيجة 3-1.

أبرز نقاط الفريق قبل اللقاء:

يمتلك مجموعة لاعبين يتميزون بالسرعة على الأطراف.

يعتمد على أسلوب دفاعي منظم ثم التحول للهجوم.

يبحث عن مفاجأة يمكن أن تعيد ترتيب المجموعة.

الخسارة في الجولة الأولى جعلت المنتخب بحاجة ماسة للفوز أو على الأقل تجنب الخسارة للحفاظ على فرصه، ما يجعل المباراة بالنسبة له بمثابة مواجهة مصيرية.