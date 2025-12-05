نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. قمة مشتعلة في كأس العرب… السعودية تبحث عن التأهل المبكر وجزر القمر تتمسّك بفرصة أخيرة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة مشتعلة في كأس العرب… السعودية تبحث عن التأهل المبكر وجزر القمر تتمسّك بفرصة أخيرة!

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو استاد البيت في قطر، حيث تنتظر الجماهير العربية واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025.

المنتخب السعودي يدخل المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصار المهم الذي حققه في الجولة الافتتاحية على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وهو فوز منح "الأخضر" دفعة قوية في بداية مشواره بالمجموعة.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المواجهة تحت ضغط كبير بعد الخسارة أمام المغرب بنتيجة 3-1، ما يجعل مواجهة السعودية بمثابة الفرصة الأخيرة لإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل. الفريق القمري بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد يدرك أن أي نتيجة غير الفوز قد تعني وداع البطولة مبكرًا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وجزر القمر



يمكن للجماهير العربية متابعة اللقاء عبر مجموعة واسعة من القنوات المفتوحة التي أعلنت عن بث المباراة، إلى جانب أسماء المعلقين:

beIN Sports HD – تعليق: عامر الخوذيري

قنوات الكأس القطرية

أبوظبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية – تعليق: سالم السالمي

دبي الرياضية – تعليق: حمادة العنزي

الكويت الرياضية – تعليق: طارق الملا

شاشا – تعليق: علي دراج

عمان الرياضية – تعليق: يونس الرواحي

السعودية الرياضية 1 – تعليق: مشاري القرني

MBC 1 – تعليق: أحمد النفيسة

موعد المباراة اليوم



تنطلق صافرة البداية في تمام:

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

9:00 مساءً بتوقيت السعودية

على أرضية استاد البيت، أحد أبرز ملاعب مونديال قطر، والذي سيحتضن مواجهة ينتظر أن تكون قوية ومليئة بالإثارة.

استعدادات المنتخب السعودي



يدخل لاعبو الأخضر اللقاء بثقة واضحة بعد الأداء المميز في الجولة الماضية، خصوصًا مع تألق أكثر من لاعب في الخط الأمامي. ويسعى المنتخب السعودي لحسم التأهل مبكرًا وعدم الانتظار إلى الجولة الثالثة، خاصة في ظل تقارب مستويات الفرق المنافسة.

استعدادات منتخب جزر القمر



على الجانب الآخر، يحاول منتخب جزر القمر استعادة توازنه سريعًا، معتمدًا على الروح القتالية والسرعات العالية في الخط الهجومي، على أمل تحقيق مفاجأة تُعيد خلط أوراق المجموعة وتمنح الفريق فرصة للاستمرار في المنافسة.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام جزر القمر



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – وليد الأحمد – حسان تمبكتي – أيمن يحيى

خط الوسط: عبدالله الخيبري – ناصر الدوسري – صالح أبو الشامات

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان

مباراة الليلة ليست مجرد مواجهة عادية، بل خطوة مهمة للسعودية نحو ربع النهائي، وفرصة ذهبية لجزر القمر لإنقاذ مشواره في البطولة. الجمهور العربي على موعد مع لقاء قوي، سريع، ومليء بالندية حتى اللحظة الأخيرة.

توقعات المباراة



يتوقع محللو كرة القدم أن يبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي مبكر بحثًا عن هدف سريع يُربك حسابات جزر القمر ويمنح الأخضر أفضلية السيطرة.

أما منتخب جزر القمر فسيعتمد غالبًا على غلق المساحات والتحول السريع نحو الهجوم، مستغلًا السرعات في الأطراف ومحاولة خطف هدف يعيد الثقة للفريق.

وتميل الكفّة نظريًا لصالح السعودية بفضل خبرة لاعبيه واستقرار تشكيلته، لكن جزر القمر يبقى من المنتخبات التي تجيد المفاجآت، مما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الدقيقة الأخيرة.

نقاط القوة والضعف قبل المباراة



قوة السعودية: الانسجام الكبير بين لاعبي الوسط والهجوم، وجود سالم الدوسري والبريكان كأوراق حاسمة، القدرة على صناعة الفرص من العمق والأطراف.

ضعف السعودية: بعض التذبذب الدفاعي في الكرات العرضية السريعة.

قوة جزر القمر: السرعة العالية، والضغط على حامل الكرة، وقدرة الفريق على استغلال الهجمات المرتدة.

ضعف جزر القمر: قلة الخبرة مقارنة بالأخضر، وعدم القدرة على الحفاظ على الإيقاع طوال 90 دقيقة.