مجانًا أتفرج.. القنوات المفتوحة الناقلة «لماتش» لمباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025| وموعد المواجهة الحاسمة وتفاصيل الصراع المرتقب

مجانًا.. القنوات المفتوحة الناقلة «لماتش» لمباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025| وموعد المواجهة الحاسمة وتفاصيل الصراع المرتقب

مواجهة عربية نارية تحبس الأنفاس في الدوحة.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مساء السبت 6 ديسمبر نحو العاصمة القطرية الدوحة حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الإمارات في واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر وتأتي هذه المواجهة في توقيت بالغ الأهمية لكلا المنتخبين في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة الثالثة وسعي كل طرف لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا

أهمية المباراة لمنتخب مصر في مشوار البطولة

يدخل منتخب مصر هذه المباراة بشعار لا بديل عن الفوز بعدما تعادل في الجولة الأولى وحصد نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف منتخب الأردن المتصدر بثلاث نقاط ويسعى الفراعنة إلى استغلال هذه المباراة لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة وتعزيز فرصهم في التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات حيث تمثل هذه المواجهة نقطة تحول حقيقية في مشوار المنتخب بالبطولة

وضع منتخب الإمارات قبل المباراة

على الجانب الآخر يدخل منتخب الإمارات اللقاء وهو في وضعية صعبة بعد خسارته في الجولة الأولى دون رصيد من النقاط ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز فقط من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة وعدم الدخول في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة ولذلك من المتوقع أن يخوض الأبيض الإماراتي المباراة بأسلوب هجومي قوي منذ الدقائق الأولى

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2025

قبل انطلاق الجولة الثانية يتصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط ثم يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويًا مع منتخب الكويت فيما يتذيل منتخب الإمارات المجموعة دون نقاط بعد خسارته في الافتتاح ويجعل هذا الترتيب مواجهة مصر والإمارات مباراة مصيرية خاصة بالنسبة للأبيض الذي لا يملك رفاهية التعويض

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

تقام مباراة مصر ضد الإمارات يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة

الملعب المستضيف للمواجهة المرتقبة

تُقام المباراة على أحد الملاعب الكبرى في قطر والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات لاستضافة مباريات البطولة وسط حضور جماهيري متوقع من الجاليتين المصرية والإماراتية إلى جانب الجماهير العربية المقيمة في قطر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025

تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية لذلك سيتم نقل اللقاء عبر عدد كبير من القنوات المفتوحة والمشفرة لتلبية رغبات المشاهدين وجاءت القنوات الناقلة كالتالي

قناة أبوظبي الرياضية 1

قناة الكأس القطرية

قناة دبي الرياضية

قناة عمان الرياضية

قناة بي إن سبورتس

قناة الكويت الرياضية

وتُعد قنوات أبوظبي والكأس وعُمان من أبرز القنوات المفتوحة التي تتيح مشاهدة اللقاء دون تشفير ما يضمن متابعة جماهيرية ضخمة من مختلف الدول العربية

المعلقون المتوقعون على المباراة

من المنتظر أن يتولى نخبة من كبار المعلقين العرب مهمة الوصف والتعليق على المباراة لما تحمله من أهمية فنية وجماهيرية كبيرة وقد أعلنت بعض القنوات بالفعل عن تخصيص معلقين مميزين لنقل أحداث اللقاء لحظة بلحظة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الإمارات

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيلة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم وقد يشهد التشكيل بعض التعديلات مقارنة بالمباراة الأولى من أجل تعزيز القوة الهجومية وزيادة الفاعلية أمام المرمى الإماراتي

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام مصر

أما منتخب الإمارات فمن المتوقع أن يجري بعض التغييرات الاضطرارية بعد الخسارة الأولى حيث يسعى الجهاز الفني لتعويض أخطاء الجولة الماضية والبحث عن حلول هجومية قادرة على اختراق الدفاع المصري من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات اللقاء

نقاط القوة في المنتخبين قبل المواجهة

يمتلك منتخب مصر قوة هجومية كبيرة وسرعات في الأطراف إلى جانب عناصر خبرة قادرة على حسم المباريات الكبرى فيما يعتمد منتخب الإمارات على المهارات الفردية واللعب السريع في التحولات الهجومية ويُتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الجهازين الفنيين

سيناريوهات التأهل بعد المباراة

في حالة فوز منتخب مصر سيرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقترب بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي أما في حالة تعادل مصر والإمارات فستتعقد الحسابات بشكل كبير وتظل الفرص قائمة للجميع بينما يعني فوز الإمارات عودة الصراع إلى نقطة البداية بين الفرق الأربعة داخل المجموعة

الجماهير العربية على موعد مع سهرة كروية مثيرة

تحظى مباريات كأس العرب دومًا بزخم جماهيري كبير لما تحمله من شغف وندية بين المنتخبات العربية وتعد مواجهة مصر والإمارات واحدة من أبرز مباريات الدور الأول بالنظر إلى تاريخ المنتخبين وقوة المنافسة بينهما على مستوى البطولات القارية والإقليمية

التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة

تستعد القنوات الناقلة لتقديم تغطية خاصة للمباراة تبدأ قبل انطلاق اللقاء بساعات من خلال الاستوديوهات التحليلية التي تستضيف نخبة من نجوم الكرة السابقين لتحليل فرص الفوز وخطط اللعب المتوقعة إضافة إلى متابعة تفاعلات الجماهير وردود الأفعال عقب صافرة النهاية

رسالة المباراة إلى الجماهير العربية

تحمل هذه المباراة رسالة رياضية سامية تؤكد على روح المنافسة الشريفة بين المنتخبات العربية وتُبرز تطور كرة القدم في المنطقة وتمنح الفرصة للمواهب الشابة لإثبات قدراتها على أكبر المسارح الكروية العربية

ختام منتظر لمواجهة مشتعلة

تبقى مباراة مصر والإمارات واحدة من أبرز محطات دور المجموعات في كأس العرب 2025 لما تحمله من إثارة وندية وتحديات كبيرة لكلا المنتخبين في رحلة البحث عن اللقب العربي الغالي وسط ترقب جماهيري واسع في مصر والإمارات وكافة أنحاء الوطن العربي.