نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: نتائج قرعة كأس العالم 2026.. ومجموعة متوسطة في انتظار منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرعة كأس العالم، أنتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة كأس العالم 2026، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في العاصمة الأمريكية واشنطن بمركز «جون كينيدي» للفنون، قبل أقل من عام على انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الكبري في العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من الشخصيات الكروية وعلى رأسهم السويسري جايني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

كما حضر من جانب منتخب مصر في مراسم إجراء القرعة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، حسام حسن مدرب المنتخب، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وبعد إنتهاء مراسم القرعة تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الحالية من قبل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بشكل عام ومن الجمهور المصري بشكل خاص عن نتائج قرعة كأس العالم 2026، والتي يشارك بها منتخب مصر.

ويشهد الوقت الحالي ارتفاع مستوى الحماس لدى جماهير كرة القدم حول العالم، بعد نهاية مراسم القرعة ومعرفة المنتخبات المتنافسة وترتيب المجموعات.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخب خلال فترة الصيف المقبل.

ونقدم لكم خلال السطور التالية، نتائج قرعة كأس العالم 2026، وموعد انطلاق البطولة، وتصنيف المنتخبات المشاركة، ونظام المنافسة في النسخة الاستثنائية التي تُقام لأول مرة بمشاركة موسعة.

وشهدت قرعة كأس العالم عن تواجد المنتخب المصري ضمن التصنيف الثالث، فيما تواجد منتخبي المغرب والسنغال في التصنيف الثاني، وجاءت نتائج قرعة كأس العالم 2026 كالآتي:-

المستوى الثالث:- النرويج - بنما - مصر - الجزائر - - - تونس - - - - السعودية - .

المستوى الرابع:- الأردن - الرأس الأخضر - غانا - كوراساو - هايتي - نيوزيلندا - المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي - المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الأولي 1- المكسيك. 2 - جنوب إفريقيا. 3 - كوريا الجنوبية. 4 -

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الثانية 1- كندا. 2 - 3 - قطر. 4 - سويسرا.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الثالثة 1- البرازيل. 2 - المغرب. 3 - 4 - اسكتلندا.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الرابعة 1- الولايات المتحدة الأمريكية. 2 - باراجواي. 3 - أستراليا. 4 -

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الخامسة 1- ألمانيا. 2 - 3 - كوت ديفوار. 4 - الإكوادور.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة السادسة 1- هولندا. 2 - اليابان. 3 - 4 - تونس.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة السابعة 1- بلجيكا. 2 - مصر. 3 - إيران. 4 -

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الثامنة 1- أسبانيا. 2 - 3 - السعودية. 4 - أوروجواي.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة التاسعة 1- فرنسا. 2 - السنغال. 3 - 4 - النرويج.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة العاشرة 1- الأرجنتين. 2 - الجزائر. 3 - النمسا. 4 -

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الحادية عشر 1- البرتغال. 2 - 3 - أوزبكستان. 4 - كولومبيا.

نتائج قرعة كأس العالم المجموعة الثانية عشر 1- إنجلترا. 2 - كرواتيا. 3 - 4 - بنما.

نظام إجراء قرعة كأس العالم 2026

وشهد نظام قرعة كأس العالم 2026 اليوم، عن تواجد 48 منتخبًا لأول مرة، من بينهم 42 منتخبًا نجحوا في حجز مقاعدهن رسميًا في المونديال، بينما تم سحب 16 منتخبًا يتنافسون على أربعة مقاعد أوروبية، بالإضافة إلى ستة منتخبات أخرى تتصارع على مقعدين عبر الملحق العالمى.

وتم تقسم المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم إلى أربعة أوعية، ويحتوي كل وعاء على 12 منتخبًا، وذلك من أجل تحديد المجموعات الـ12 التي ستتنافس بدور المجموعات.

وقبل إجراء مراسم القرعة تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات لاختيار 12 مجموعة في الدور الأول للمونديال، وجاءت على النحو التالي:-

المستوى الأول:- المكسيك - وكندا - والولايات المتحدة الأمريكية. ( الدول المستضيفة ) - إسبانيا - الأرجنتين - فرنسا إنجلترا - البرازيل - البرتغال - هولندا - بلجيكا - ألمانيا.

المستوى الثاني:- كرواتيا - المغرب - كولومبيا - أوروجواي - سويسرا - اليابان - السنغال - إيران - كوريا الجنوبية - الإكوادور - النمسا - أستراليا.

المستوى الثالث:- النرويج - بنما - مصر - الجزائر - اسكتلندا - باراجواي - تونس - كوت ديفوار - أوزبكستان - قطر - السعودية - جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع:- الأردن - الرأس الأخضر - غانا - كوراساو - هايتي - نيوزيلندا - المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي - المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.

الملحق الأوروبي

ومن المقرر أن يتأهل من الملحق الأوروبي 4 منتخبات من بين المنتخبات التالية إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهم كالتالي:- ألبانيا البوسنة والهرسك التشيك الدانمارك إيطاليا كوسوفو أيرلندا الشمالية مقدونيا الشمالية بولندا جمهورية أيرلندا رومانيا سلوفاكيا السويد تركيا أوكرانيا ويلز.

الملحق العالمي

أما بالنسبة للمحلق العالي فيتنافس فيه 6 منتخبات على مقعدين وهم كالتالي:- بوليفيا - الكونغو الديمقراطية - العراق - جامايكا كاليدونيا الجديدة - سورينام.

ويأتي المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن الذي يتواجد ضمن منتخبات التصنيف الثالث في البطولة ضمن المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من الحدث العالمي، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة عقب المشاركة في مونديال أعوام 1934، 1990، 2018.

وانطلقت مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في أقيمت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتم بث قرعة كأس العالم 2026 عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقناة «بى إن سبورتس المفتوحة»، bein sports hd، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على "يوتيوب"، والمنصات الرياضية المالكة لحقوق النقل بشكل مجانى.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وستلعب النسخة القادمة من كأس العالم في الفترة التقليدية، بين شهري يونيو ويوليو من العام المقبل، ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو، فيما ستتختم البطولة يوم 19 يوليو 2026.

ويعد منتخب الأرجنتين هو حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت بقطر عام 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا بالمباراة النهائية.

فيما كان يحمل منتخب فرنسا لقب البطولة في النسخة قبل الماضية، وبالتحديد في عام 2018 بعد الفوز على منتخب كرواتيا بالنهائي.

أبطال كأس العالم على مر التاريخ

أبطال كأس العالم على مر التاريخ