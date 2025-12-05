نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم وادى دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل يوسف ابراهيم، نجم نادي وادي دجلة والمصنف السادس عالميًا، إلى نصف نهائي ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه ميغيل رودريغيز، المصنف الخامس والعشرون، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-1، 11-7، في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب يوسف من تحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام بول كول، المصنف الثاني عالميًا، يوم 6 ديسمبر مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 449،000 دولار أمريكي، بواقع 224،500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.