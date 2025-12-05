نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معتز بالله عاصم” لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادي دجلة – أكبر الأندية الخاصة في مصر – عن تتويج لاعبها معتز بالله عاصم بالميدالية الذهبية مع المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك في بطولة العالم تحت 21 عامًا المصنفة فئة G4، والتي أقيمت في مدينة نيروبي بدولة كينيا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري.

قدم لاعب وادي دجلة أداءً استثنائيًا طوال مشواره في البطولة، حيث تمكن من التفوق على مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين والمصنفين عالميًا، بما يعكس نجاح استراتيجية أندية وادي دجلة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل المنتخب الوطني في أكبر المحافل القارية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في تطوير المواهب الرياضية، من خلال توفير نخبة من أفضل المدربين المحترفين، وتطبيق أحدث أساليب التدريب العالمية، إلى جانب المشاركة المستمرة في البطولات القارية والدولية لرفع كفاءة اللاعبين وصقل خبراتهم.

ويمتلك نادي وادي دجلة سجلًا متقدمًا في لعبة التايكوندو، إذ حقق معتز بالله عاصم – المصنف الثاني عالميًا في وزن تحت 54 كجم – الميدالية الفضية في بطولة ألمانيا المفتوحة مؤخرًا، في تأكيد جديد على قدرة النادي على إعداد لاعبين منافسين على أعلى المستويات العالمية.