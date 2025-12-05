نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري للدارتس يعلن عن بطولات شرم الشيخ ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور/ يحيي عبد القادر عبد الله رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي للدارتس خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى عقد فى الثانى من ديسمبر بمقر الإتحاد أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2025، فاعليات بطولات الدراتس الدولية والقارية والاقليمية والتى تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصرى للدارتس في حدث يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

و أعربت الاعلامية هبة عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس ولجنة البارادارتس المصرية عن سعادتها بمشاركتها للمرة الثالثة فى اللجنة العليا المنظمة وإيلاء اهتمام خاص لبطولات الدارتس لفئة السيدات من الكباء والآنسات والتاشئات تحت السن وان اجواء التنافس بالطولات الدولية تعزز مهارات اللاعبات المصريات وتمنحهن فرص التصنيف الدولي وتمثيل مصر فى بطولات الدارتس حول العالم ودعت إلى اتاحة الفرصة للطالبات فى المراحل السنية المختلفة بالمدارس والجامعات لممارسة رياضة الدارتس واكتساب مهارتها بالاستفادة لما يوفره الاتحاد المصرى للدارتس من فرص متساوية لكلا الجنسين.

و أضاف السيد اللواء دكتور/ جمال يوسف عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس ورئيس لجنة البارادارتس المصرية أن مصر عززت عضويتها لالاتحاد الدولي للبارادارتس وتصدت بكل اقتدارالى تنظيم بطولة مصر الدولية الاولى للبارادارتس وهى الاولى افريقيا وعربيا وستكون المشاركة فيها متاحة لذوى الإعاقات الحركية سواء وقوفا أو جلوسا ووفق معايير الاتحاد الدولي مع توفركل سبل الراحة للاعبين ضيوف مصر وأكد ان البطولة ستكون فرصة كبيرة للدول العربية والافريقية لتأسيس كيانتها القانونية لاصحاب الإعاقة الحركية فى رياضة الدارتس وأن مصر تقود هذا المسار منفتحة على كل الدول العربية والافريقية مستعدة لتكرار الاستضافة على شرم الشيخ واستغلال النجاح فى تنظيم بطولات البارادارتس بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.