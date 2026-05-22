الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنة

الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنةواصل فريقا المكلا وشعب حضرموت هيمنتهما على صدارة جدول ترتيب الدوري اليمني لكرة القدم، بعد 4 جولات من نجاحهما في الحفاظ على سجلٍ خالٍ من الهزائم حتى الآن في دوري الدرجة الأولى.

ففي اللقاء الذي احتضنه ملعب الظرافي بصنعاء اليوم، خطف شعب حضرموت فوزًا مهمًا على مستضيفه اليرموك بهدف نظيف أحرزه وحيد الخياط من علامة الجزاء في الدقيقة 45+2.

فيما انتزع فريق المكلا فوزًا ثمينًا على ضيفه إتحاد إب بهدف دون رد سجله اللاعب محمد القدسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على ملعب الفقيد بارادم.

ورفع الشعب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المكلا المتصدر بنفس الرصيد، في حين توقف اليرموك في المركز الثامن برصيد أربع نقاط، وتراجع اتحاد إب للمركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب العلفي بالحديدة، حقق فريق اتحاد حضرموت فوزه الأول بعدما تغلّب على مضيفه الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل رباعية الاتحاد عبدالله عبدالقادر "هدفين" في الدقيقتين 26 و67، ومسلم عبدالإله في الدقيقة 47، وأحمد جلال في الدقيقة 52، بينما أحرز هدفي الهلال نسيم الشريف وعبادي باري في الدقيقتين 15 و91+1.

وبهذا الانتصار، حصد اتحاد حضرموت أول ثلاث نقاط له في الدوري محتلا المركز الحادي عشر، فيما تراجع الهلال للمركز الثاني عشر بنقطة واحدة.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم غدٍ الجمعة بمواجهة تجمع التضامن مع سلام الغرفة على الملعب الأولمبي في مدينة سيئون.