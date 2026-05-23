لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
حقق لانس إنجازاً لافتاً بتتويجه بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نيس 3-1، مساء الجمعة في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.
تناوب على تسجيل ثلاثية لانس كل من فلوريان توفان في الدقيقة 25، وأودسون إدوارد في الدقيقة 42، وعبدالله سيما في الدقيقة 78، في حين سجل لنيس جبريل كوليبالي في الدقيقة 45+3.
وبهذا الإنجاز، يضيف لانس أول لقب في كأس فرنسا إلى خزائنه، بعدما خسر ثلاثة نهائيات سابقة أعوام 1948 و1975 و1998، لينهي واحدا من أفضل مواسمه في العقود الأخيرة بتتويج تاريخي طال انتظاره.
بدوره، خسر نيس النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 1978 و2022، علماً أنه سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات أعوام 1952 و1954 و1997.
