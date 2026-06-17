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مبابي يثأر لفرنسا من السنغال

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مبابي يثأر لفرنسا من السنغال

مبابي يثأر لفرنسا من السنغال

دوت الخليج -
مبابي يثأر لفرنسا من السنغال
ثأر منتخب فرنسا من نظيره السنغالي وتغلب عليه 3-1 الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

سجل ثلاثية المنتخب الفرنسي كل من كليان مبابي "هدفين" في الدقيقتين 66، و90+6، وباركولا في الدقيقة 82، بينما أحرز إبراهيما مباي هدف السنغال الوحيد في الدقيقة 90+5.

وبهذا الانتصار، نجح "الديوك" في رد اعتبارهما والثأر من الهزيمة التاريخية الوحيدة التي جمعت الطرفين في افتتاح مونديال 2002 بنتيجة (1-0)، ليحصد الفرنسيون أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفًا دوليًا، متجاوزًا رقم أوليفييه جيرو، كما انفرد بصدارة هدافي فرنسا في تاريخ كأس العالم بعدما وصل إلى 14 هدفًا متخطيًا رقم جوست فونتين صاحب الـ13 هدفًا.

وسيواجه منتخب فرنسا، بطل العالم مرتين عامي 1998 و2018، نظيره العراقي الثلاثاء المقبل، بينما ستلعب السنغال مع النرويج في اليوم نفسه ضمن منافسات الجولة الثانية.

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أحمد ابراهيم

الكاتب

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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