كندا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي المونديال
حجز منتخب كندا المقعد الأول في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح منافسات الأدوار الإقصائية، مساء الأحد.
وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، مانحاً كندا تأهلاً غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعداً مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذين يلعبان الثلاثاء في مونتيري.
وبذلك، تواصل كندا مغامرتها التاريخية في أول مشاركة لها بالأدوار الإقصائية، بينما تبخر حلم جنوب أفريقيا في تحقيق إنجاز تاريخي مماثل بالتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها.
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