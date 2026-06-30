المغرب يقصي هولندا ويبلغ ثمن النهائي

المغرب يقصي هولندا ويبلغ ثمن النهائيحجز المنتخب المغربي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الهولندي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32.

وقدم "أسود الأطلس" واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة، حيث فرضوا سيطرتهم على معظم مجريات اللقاء، واستحوذوا على الكرة وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة، وكانوا الطرف الأقرب لحسم المباراة خلال وقتها الأصلي، إلا أن سوء استغلال الفرص حال دون ترجمة هذا التفوق إلى أهداف.

وأهدر لاعبو المغرب عدة فرص محققة، أبرزها فرصة أشرف حكيمي الذي فضّل التسديد على تمرير الكرة إلى إسماعيل صيباري، الذي كان في وضعية مثالية للتسجيل، إلى جانب فرص أخرى أبقت النتيجة على حالها رغم الأفضلية المغربية.

وعلى عكس سير المباراة، نجح المنتخب الهولندي في استغلال إحدى فرصه القليلة، ليتقدم بهدف سجله كودي خاكبو في الدقيقة 72، واضعًا المغرب أمام مهمة صعبة في الدقائق الأخيرة.

ورفض المنتخب المغربي الاستسلام، وواصل ضغطه المكثف على المرمى الهولندي حتى تمكن المدافع عيسى ديوب من إدراك التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، ليمنح "أسود الأطلس" فرصة جديدة في الشوطين الإضافيين.

واستمر التفوق المغربي خلال الوقت الإضافي، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل هدف الفوز، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، تألق الحارس ياسين بونو مجددًا، بعدما تصدى للركلة الحاسمة التي نفذها كريسينسيو سمرڤيل، قبل أن يتقدم إسماعيل صيباري لتسجيل الركلة الأخيرة، مانحًا المغرب الفوز بنتيجة (3-2) والتأهل إلى دور الـ16.

ويضرب المنتخب المغربي موعدًا في ثمن النهائي مع منتخب كندا في الرابع من يوليو، في مواجهة يسعى خلالها إلى مواصلة مشواره المميز وتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال 2022 عندما بلغ الدور نصف النهائي.