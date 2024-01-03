الامارات | ماراثون دبي ينطلق الأحد على المسار المفضل لعدائي العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع مجلس دبي الرياضي على آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة 23 من «ماراثون دبي»، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وينطلق صباح الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين.

وعقد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، اجتماعاً مع المدير العام للماراثون، بيتر كونيرتون، والمدير الإعلامي، آلان يوينز، للوقوف على كل الاستعدادات المتعلقة بالماراثون ومسارات السباق.

وأعرب سعيد حارب، خلال الاجتماع، عن ثقته بنجاح النسخة المقبلة من الماراثون الكبير، لاسيما أن الحدث يشهد تعاون العديد من الجهات الحكومية مع اللجنة المنظمة، لضمان نجاح الفعالية وتوفير أفضل الأجواء للمشاركين لخوض السباق.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية لتنظيم الماراثون الرائد، الذي سيقام في أجمل شوارع دبي السياحية بمنطقة أم سقيم على امتداد شارع جميرا، وهو المسار المفضل لنجوم الماراثون العالميين الذين يحرصون على الحضور من خارج الدولة للمشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يُعدّ من أسرع السباقات على مستوى العالم، كما تم الاطلاع على أعداد المسجلين وجنسياتهم والترتيبات التي تم إنجازها، بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لضمان انسيابية الحدث».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم بعد غدٍ في «فندق سايرووان زعبيل»، سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الحدث، كما سيتم فيه تقديم أبرز الرياضيين المشاركين في السباق، وكشف النقاب عن كأس السباق الجديد.

وقدم بيتر كونيرتون، شرحاً عن موعد وصول المشاركين من خارج الدولة والكوادر التحكيمية، وكذلك الإجراءات التي تمت ليكون تنظيم الحدث على القدر نفسه المعروف عن دبي والفعاليات الرياضية التي تُنظمها.

ويتنافس المشاركون في الماراثون على ثلاث مسافات، هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق أربعة كيلومترات للمبتدئين، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل الدولة

وخارجها. وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مسارات السباق، الذي يُعدّ إضافة كبيرة إلى الفعاليات التي تقام في منطقة جميرا ذات الشهرة العالمية، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية، من أبرزها: برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وصولاً إلى «عَلَم الاتحاد»، ويبدأ السباق من أمام أكاديمية شرطة دبي، وينطلق على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وينتهي مرة أخرى أمام أكاديمية شرطة دبي.

وستكون البداية بالقرب من مدينة جميرا، ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار والعودة إلى الخلف عند إشارات مرور «فندق ويستن دبي الميناء السياحي»، ثم يعود المتسابقون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا، مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

ويتجه المتسابقون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا، مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت، ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا، ثم يتخذون المسار نفسه مرة أخرى، وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم، متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.