رسميًا.. كوكا خارج قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء عن خروج أحمد نبيل كوكا من قائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2024.

ونشر منتخب مصر بيانًا أكد فيه أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التنزاني وديًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل 7 يناير الجاري ، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل .

المنتخب يخوض تدريباته باستاد العاصمة الإدارية

على صعيد متصل ، استقبل ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ، والذي تم تشييده أخيرًا ضمن منشآت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، مران المنتخب الوطني الأول مساء أمس الثلاثاء ، والذي يأتي في إطار معسكره التحضيري للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر بداية من أمس الثلاثاء الثاني من يناير وحتى التاسع من الشهر ذاته ، على أن يواجه أحفاد الفراعنة منتخب تنزانيا وديًا الأحد المقبل بالقاهرة على هامش المعسكر.

قائمة منتخب مكصر في أمم أفريقيا

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.