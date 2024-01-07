شكرا لقرائتكم خبر باولو بينتو يراهن بشخصية البطل مع الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يسبق لمنتخب الإمارات الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم ويراهن في النسخة الجديدة على شخصية البطل التي تسري في عروق مدربه البرتغالي باولو بينتو.

تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 حيث يلعب الأبيض الإماراتي في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات فلسطين وهونج كونج وإيران، الفائز باللقب 3 مرات متتالية في 1968 و1972 و 1976

ويشارك المنتخب الإماراتي في المونديال الآسيوي للمرة الحادية عشرة، وكان أفضل إنجازاته حلوله وصيفا لمنتخب السعودية بعد خسارته نهائي البطولة في عام 1996

وتخوض الإمارات غمار البطولة الحالية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي باولو بينتو الذي تولى المهمة في يوليو الماضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أراوابارينا.

وحقق بينتو نتائج مميزة في انطلاقته مع المنتخب الإماراتي بالفوز في أول 6 مباريات متتالية وسجل الفريق 14 هدفا مقابل هدفين في مرماه.

وقبل وصوله إلى الإمارات كان للمدرب البرتغالي تجارب تدريبية أخرى في القارة الصفراء، حيث عمل مديرا فنيا لمنتخب كوريا الجنوبية خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 وسيعود إلى قطر مجددا بعدما قاد العملاق الكوري في كأس العالم الأخيرة.

كما عمل المدرب البرتغالي لفترة قصيرة مع فريق دانجادي ليفان الصيني بخلاف تجارب أخرى بارزة في الملاعب الأوروبية مع أندية سبورتنج لشبونة وبنفيكا في البرتغال وأولمبياكوس اليوناني بينما عمل لفترة قصيرة مع كروزيرو البرازيلي.

كما يجيد بينتو التعامل مع الضغوط وقيادة النجوم حيث عمل مديرا فنيا لمنتخب البرتغال لمدة 4 سنوات خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.

مشواره باولو بينتو التدريبي: