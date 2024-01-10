شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يقترب من المشاركة فى التدريبات الجماعية بدون التحامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الفترة القادمة، مع بعض الاحترازات خشية من تجدد إصابته بعد تعافيه من إصابة كسر عظمة الترقوة.

ومن المنتظر أن يشارك رضا سليم في تدريبات الكرة ثم التدريبات الجماعية بدون الدخول في التحامات مع زملائه، خشية من تجدد إصابة الترقوة، كما حدث مع زميله خالد عبد الفتاح.

وخضع رضا سليم لبرنامج تأهيلي وبدني خلال الفترة الماضية، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، من أجل تجهيز نفسه للمشاركة في مباريات فريقه بعد الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج له بالمشاركة في المباريات.

ودخل محمود ممدوح، مهاجم حرس الحدود، قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن مهاجم محلي مميز، نظرا لشكواه من أزمة في مركز رأس الحربة خاصة مع تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، واقتراب الأخير من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم تعاقد الأهلي مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن يوجد رغبة لدى لجنة الكرة والجهاز الفني بضم مهاجم محلي جديد، في ظل رغبته في ضم أكثر من مهاجم خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني لاسيما مع مشاركة الفريق الأحمر في عدد من البطولات مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري.

وجاء التفكير في ضم مهاجم حرس الحدود، صاحب الـ23 عاما، بعدما ظهر بمستوى طيب رفقة فريقه في دوري المحترفين، بخلاف وجود تحفظ على التفاوض مع أحمد أمين قفة مهاجم إنبي بسبب مغالاة ناديه في مطالبهم المالية نظير التخلي عن خدمات اللاعب، وكذلك مروان حمدي مهاجم المصري، في ظل قطع العلاقات مع إدارة النادي البورسعيدي منذ سنوات طويلة.