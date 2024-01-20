كواليس برنامج معسكر الأهلي في الامارات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استغلال معسكر الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز، لتجربة أكبر عدد ممكن من النجوم الجدد بقطاع الناشئين.

وتسعى إدارة النادي الأهلي بشكل عام، والجهاز الفني بشكل خاص، لاتباع سياسة الإحلال والتجديد، والنزول بمعدل الأعمار، دون حدوث خلل في قوام الفريق، في ظل المنافسات المتتالية التي يخوضها الأهلي، سواء على الصعيد المحلي، أو الصعيدين القاري والدولي.

تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي

وأعرب كولر عن سعادته بالترتيبات التي قامت بها المجموعة المنظمة للمعسكر بقيادة عمرو مرزوق، وهشام مرزوق، بالتنسيق مع الراعي الرئيسي للمعسكر، و المهندس عبد الرحمن جاويش، من أجل تنظيم معسكر النادي الأهلي في عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا بدولة الامارات خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٨ يناير الجاري، يتخللهما مباراتين وديتين، تم الاتفاق بشكل كبير على إحداهما أمام نادي الأخدود، بينما لا زالت المفاوضات جارية حول الودية الثانية.

ورحب السويسري مارسيل كولر بطرح إدارة الأهلي، إقامة معسكر تجريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسبما وأن تجربة المعسكر الاعدادي الذي خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي في النمسا، لاقى استحسانًا كبيرًا من المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب الجهد الكبير الذي قامت به الجهة المنظمة لمعسكر عجمان المرتقب، الذي يقام في منتجع صحي، يساعد نجوم الأهلي على التدريب، وفق أحدث النظم العلمية، في كل نواحي التدريب والاستشفاء على أعلى مستوى في العالم.

وجاء قرار النادي الأهلي بتوقيع عقد معسكر الاعداد خلال فترة التوقف، في إطار رغبة السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تجهيز كل عناصر الفريق للفترة المقبلة التي تشهد تتابعًا كبيرا، وتلاحمًا متواصل بين ارتباطات محلية، وافريقية متتالية ، تحتاج إلى تجهيز كل أوراق الفريق، لتلافي حالات الاحهاد والإصابة وتراجع المستوى، خاصة وأن الأهلي يعد ثاني أكبر أندية إفريقيا تمثيلًا للمنتخبات في كأس الأمم الأفريقية.

ويضم منتخب مصر الاول بين صفوفه ٨ لاعبين وهم: محمد الشناوي، حارس المرمى، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم قلبي الدفاع، وعمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد في انتقالات يناير، ومحمد هاني، في مركز الظهير الأيمن، ومروان عطية، لاعب الارتكاز، ومحمود عبد المنعم كهربا في مركز قلب الهجوم، بخلاف ٣ لاعبين في منتخبات أخرى، علي معلول ظهير أيسر المنتخب التونسي، وأليو ديانج لاعب ارتكاز منتخب مالي، وبيرسي تاو، جناح أيمن منتخب جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الأهلي في الإمارات، ظهور نجومًا جدد، بخلاف نجوم دوليين لهم ثقلهم، وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف ، حازم جمال

في الظهير الأيمن: أكرم توفيق، يوسف سيد عبد الحفيظ

في قلب الدفاع: رامي ربيعة، إبراهيم حكم، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الجواد جودة،

في الظهير الأيسر: إسلام عبد الله، مازن أسامة

وسط الملعب: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد طعيمة، مصطفى أبو الخير، فارس خالد "صانع ألعاب"

في الأجنحة: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، حسين الشحات، كريم فؤاد

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي