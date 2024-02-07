شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة في المباراة المؤجلة من دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم، فريق كرة سلة الأهلى رجال، مع نظيره الجزيرة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الثالثة من بطولة دورى السوبر رجال.

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة يوم الجمعة الموافق 26 يناير، الا انه تم تأجيل المباراة نظرا لوفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ، وتحدد إقامتها اليوم .

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 74-58، في اللقاء الذي جمع بينهما فى الجولة السابقة ببطولة الدورى.

من ناحية أخرى، تحددت أطراف الدور النصف نهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، والمقرر أن تقام خلال شهر مايو المقبل، وتأهل لنصف النهائى كل من الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وأعلن اتحاد كرة السلة مواجهات الدور النصف النهائى، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع سبورتنج.