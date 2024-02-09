الامارات | 31 مباراة قمة في الدوري مرشحة للاستعانة بالصافرة الأجنبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة مباريات دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم للدوران في 12 من الشهر الجاري من خلال الجولة الـ13، بعدما توقفت خلال الفترة الماضية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2023، في وقت تبرز فيه 31 مباراة من أصل 98 مباراة متبقية في الدوري الحالي مرشحة للاستعانة بالصافرة الأجنبية، نظراً لأنها ستكون حاسمة في صراع فرق الصدارة من أجل الفوز بلقب الدوري، بجانب احتلال مراكز متقدمة في ترتيب الدوري.

ويتوقع أن تكون الصافرة الأجنبية الأكثر ظهوراً في اللقاءات التي يكون العين طرفاً فيها، وذلك بـ10 مباريات، يليه الوحدة بتسع مباريات، والوصل بثماني مباريات، ثم الشارقة والجزيرة والنصر بسبع مباريات لكل منهم، وشباب الأهلي بست مباريات، ثم بني ياس وعجمان بثلاث مباريات لكل منهما.

ويتصدر الوصل حالياً ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه العين برصيد 25 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً بـ24 نقطة، والشارقة رابعاً برصيد 22 نقطة، ثم الجزيرة والوحدة في المركزين الخامس والسادس على التوالي بـ20 نقطة لكل منهما.

ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» بناءً على جدول المباريات، فإنه من بين هذه المواجهات ستكون هناك ثلاث مباريات يوم 13 الجاري ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول، وهي الوحدة مع الشارقة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، والوصل مع النصر على استاد زعبيل، والعين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، المؤجلة من الجولة الـ13 إلى أبريل المقبل.

وستكون هناك 28 مباراة في الدور الثاني للدوري مرشحة أيضاً لظهور الصافرة الأجنبية، ففي الجولة الـ14 هناك قمة الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد، والمقررة في 24 الجاري، وبني ياس والعين المقررة في الـ25 من الشهر نفسه على استاد بني ياس.

وتبرز أيضاً ضمن الجولة الـ15 مواجهة الوحدة مع الجزيرة على استاد آل نهيان، والوصل مع الشارقة على استاد زعبيل، في حين أنه في الجولة الـ16 ستكون هناك ثلاث مباريات مرشحة لظهور الحكم الأجنبي، وهي: الشارقة مع ضيفه النصر، وعجمان مع العين على استاد راشد بن سعيد، وبني ياس مع الوصل على استاد الشامخة. وفي الجولة الـ17 تبرز مباراتا العين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد في العين، والوحدة مع شباب الأهلي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وفي الجولة الـ18 هناك أيضاً مواجهات شباب الأهلي مع الجزيرة على استاد راشد، والعين مع النصر على استاد هزاع بن زايد، والوحدة مع بني ياس على استاد آل نهيان، وعجمان مع الوصل على استاد راشد بن سعيد.

وضمن الجولة الـ19، هناك قمة النصر وشباب الأهلي على استاد آل مكتوم، وفي الجولة الـ20 تبرز مواجهات الشارقة مع ضيفه الجزيرة، والعين مع الوصل على استاد هزاع بن زايد، والوحدة مع عجمان على استاد آل نهيان. وفي الجولة الـ21 هناك أيضاً قمتا العين وشباب الأهلي، والوصل والجزيرة، وفي الجولة الـ22 ستكون هناك مباراتا الوحدة مع النصر، وشباب الأهلي مع الشارقة، وضمن الجولة الـ23 تبرز قمة الوصل مع الوحدة، والعين مع اتحاد كلباء، وفي الجولة الـ24 ستكون مواجهة من العيار الثقيل بين الوحدة والعين، وفي الجولة الـ25 تبرز قمة الوصل مع شباب الأهلي، وفي الجولة الـ26 تبرز مواجهات الشارقة مع الوحدة، والجزيرة مع العين، والنصر مع الوصل.

يذكر أن هناك 30 حكماً قادوا 84 مباراة حتى الجولة الـ12 للدوري، بينهم 14 حكماً أجنبياً.

وكان اتحاد كرة القدم حدد مبلغ 170 ألف درهم كُلفة استخدام طاقم التحكيم الأجنبي في المباراة الواحدة، وبات وفقاً لقرار الاتحاد يحق للأندية طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في أي مباراة من مواجهات كأس رئيس الدولة، ومسابقات رابطة المحترفين، دون تحديد حد أقصى للطلبات.

• عجلة دوري أدنوك للمحترفين تعود إلى الدوران 12 الجاري بالجولة الـ 13.

• 30 حكماً قادوا 84 مباراة حتى الجولة الـ 12 للدوري بينهم 14 حكماً أجنبياً.