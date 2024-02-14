ثنائي برشلونة خارج مباراة نابولي المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني تشافير هيرنانديز من الغيابات قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ولكن يبدو بأن تشافي هيرنانديز سيعتمد على أسماء محدودة من اللاعبين في الخط الأمامي.

حيث تم تأكيد استبعاد الثنائي فيران توريس وجواو فيليكس من التواجد في مباراة دوري الأبطال، بعد غيابهم لعدة أسابيع بالفعل.

وتقول صحيفة الأس بأن فرص الثنائي في اللحاق بمباراة نابولي أصبحت تتضاءل أكثر، رغم أنه كان من المرجح أن يتعافى فيليكس بشكلٍ أسرع من التواء في الكاحل.

وبذلك سوف يعتمد تشافي على الجناح البرازيلي رافينيا بعد مشاركته لعدة دقائق أمام غرناطة، وكذلك لامين يامال أخطر لاعبي الفريق حاليًا بالإضافة إلى روبيرت ليفاندوفسكي.