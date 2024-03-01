ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق النصر مع نظيره الحزم بأربع أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

فيما تعادل الوحدة مع التعاون، بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على رأسها مباراة نارية بين الهلال واتحاد جدة في السابعة بتوقيت القاهرة، فيما يواجه أبها ضد الطائي، والأخدود أمام الرياض، في نفس التوقيت الساعة الرابعة مساءً.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم: