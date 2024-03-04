شكرا لقرائتكم خبر عن حاملو بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية لهم حق حضور نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن أحقية حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة فى نهائيات دورى سيدات اليد للدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى السيدات للموسم الحالى 2023 / 2024 على صالة الأهلى.

وقال عبد المنعم لـ الخليج 365، مسبقا، إن الدورة المجمعة الثانية لنهائى دورى سيدات اليد تقام على مدار أيام 13، 14 ، 15 مارس القادم. جدير بالذكر أن صالة الشمس استضافت المجمعة الأولى التى شهدت اعتلاء الأهلى صدارة الترتيب.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 24/18 على صعيد ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، على صالة نادى الشمس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.

على صعيد آخر، تقام الجولة الثامنة بدورى محترفى الرجال الثلاثاء القادم، بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والزمالك مع سموحة وطلائع الجيش مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى.