«الخطيب معملهاش».. هيثم عرابي ينتقد تصرف وزير الرياضة مع أحمد رفعت

انتقد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعد نشر صور لزيارته للاعب الفريق أحمد رفعت، اليوم السبت، في مستشفى وادي النيل بالقاهرة.

وكان رفعت قد تعرض للسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري بالدوري المصري، ونقل إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية وبعد استقرار حالته تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي.

وحرص وزير الرياضة على زيارة أحمد رفعت في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وفي تدوينة عبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، قال هيثم عرابي: "يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت ترفض أي صور لرفعت حاليًا والله مينفعش اللي حصل ده".

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر: "رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في زيارتهما مخدوش مصور معاهم أو حتى كان في أي حد يصور بتليفون وفين.. في الرعاية الخاصة".

وتابع عرابي: "احترام مشاعر الناس أهم من أي تريند أو صورة، موقف غريب، قبل كده شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد، أسرة أحمد في حالة سيئة جدًا بسبب الصور".