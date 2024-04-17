بروسيا دورتموند إلى نصف نهائي دوري الأبطال برباعية في شباك أتليتكو مدريد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق بروسيا دورتموند الألماني من تحقيق الفوز على حساب فريق أتليتكو مدريد الإٍسباني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك".

وسجل رباعية فريق بروسيا دورتموند، كلا من يوليان براندت في الدقيقة 34، إيان ماستين في الدقيقة 39، نيكولاس فولكروج في الدقيقة 71، واختتم رباعية الفريق الألماني مارسيل سابيترز في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وأحرز ثنائية فريق أتليتكو مدريد كلا من، ماتس هوميلس في الدقيقة 49، أنخيل كوريا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ضمن فريق بروسيا دورتموند الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

ويلاقي فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تمكن من تخطي فريق برشلونة الإسباني، في الدور نصف النهائي بالبطولة.