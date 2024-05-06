"بحضور الوزير ومجلس الزمالك".. الخليج 365 يكشف كواليس حفل تأبين العامري فاروق في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعات مكثفة خلال الساعات الماضية، من أجل الإعداد لحفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي السابق المقرر عقده الثامنة من مساء الأربعاء المقبل بصالة الأمير عبدالله الفيصل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن الحفل سيقام في الثامنة مساءً، ويسبقه إزاحة الستار عن التمثال المنحوت للعامري وكذلك عن لوحة تغيير اسم المبنى الإداري الرئيسي إلى مبنى العامري فاروق".

وأضاف المصدر: "إن الأهلي وجه الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي وجه الدعوة لعدد من رؤساء الأندية من بينهم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك لحضور حفل تأبين الراحل العامري فاروق".

وانتقل العامري فاروق إلى رحمة الله، يوم 26 يناير الماضي، بعد معاناته من نزيف داخلي بالمخ.