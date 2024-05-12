ملف رياضة الخليج 365.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها مذكرة احتجاج الأهلي، و تصريحات مدرب الزمالك قبل مباراة نهضة بركان، وفوز الأهلي المثير في الدقائق الأخيرة على بلدية المحلة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

"الشيبي والتحكيم".. الخليج 365 يكشف تفاصيل مذكرة احتجاج الأهلي لاتحاد الكرة

"بديل شلبي ونقاط قوة المنافس".. ماذا قال مدرب الزمالك قبل نهائي الكونفدالية؟

ريمونتادا.. موديست ينقذ الأهلي من فخ التعادل أمام بلدية المحلة (فيديو)

كولر يكشف نص حديثه الحاد مع لاعبي الأهلي.. وسبب الفوز على المحلة

احتفل بالقوس ضد الأهلي.. من هو ماجد هاني لاعب بلدية المحلة؟ (فيديو وصور)

"تعرضت للإهانة".. طارق العشري يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري على الهواء