أول تعليق من الزمالك على بيان الكاف بشأن مراسم التتويج بـ الكونفدرالية

علق رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد أزمة سوء تنظيم مراسم التتويج بكأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، مساء الأحد، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وشهدت مراسم التتويج حالة من الهرج والمرج، بالإضافة إلى احتفالات بالألعاب النارية من جانب الجماهير ولاعبي الزمالك.

اقرأ أيضاً.. الزمالك ينتظر.. موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

وقرر الكاف، إحالة الأحداث التي شهدها ستاد القاهرة في مراسم تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، للتحقيق.

وكتب نصوحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”: “كل شيء من التنظيم والمراسم هي مسؤولية الكاف، حتى الأمن كان ممنوعاً من دخول المقصورة، هذا كان الاتفاق في الاجتماع الأمني قبل المباراة”.

بينما كتب عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك،: “لم يصلنا أي شيء رسمي، والكاف أحال الأمر للجنة الانضباط، وسيرد النادي عند إخطاره رسميًا”.