أستراليا وفلسطين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الأسترالي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.



ويتوقع العديد من متابعي كرة القدم الآسيوية أن تطون هناك ندية وحماس وقوة خلال مواجهة المنتخب الأسترالي أمام الفلسطيني.

موعد مباراة أستراليا وفلسطين

تنطلق مباراة المنتخب الأسترالي أمام نظيره الفلسطيني في تمام الثالثة وعشر دقائق مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "HBF Park".

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وفلسطين

من المقرر إذاعة مباراة فلسطين وأستراليا عبر شبكة قنوات الكأس، صاحبة حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن منتخب أستراليا يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن فلسطين الوصيف، بينما يحتل لبنان المركز الثالث بثلاث نقاط.