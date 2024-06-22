شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 - 6 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها اتحاد الكرة يخاطب حكام أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلى والزمالك، والزمالك يهزم فاركو 2 - 0 ويصعد للمركز التاسع بجدول الدورى، والأهلى يهزم الداخلية بثنائية ويرتقى لوصافة الدورى، وجمهور الأهلي يدعم مشجعتى النادي بعد وفاتهما عقب مباراة الاتحاد.

اتحاد الكرة يخاطب حكام أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلى والزمالك

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات الأخيرة خطوط اتصال موسعة لاختيار طاقم تحكيم لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

الزمالك يهزم فاركو 2 - 0 ويصعد للمركز التاسع بجدول الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة

الأهلى يهزم الداخلية بثنائية ويرتقى لوصافة الدورى

خطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جمهور الأهلي يدعم مشجعتى النادي بعد وفاتهما عقب مباراة الاتحاد.. فيديو وصور

حرص جمهور الأهلي على دعم نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتا النادي التي وافتهما المنية في حادث أليم عقب مباراة فريقيهما أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

يورتشيتش يقود بيراميدز لأطول سلسلة فوز فى تاريخ النادى ويقترب من لقب الدورى

يواصل فريق نادي بيراميدز التألق في بطولة الدوري ويواصل الفريق تربعه على قمة ترتيب البطولة بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 59 نقطة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لدور الـ 8 فى البطولة الأفريقية بالمغرب

حقق المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “2-0“ في الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب

منتخب مصر يترقب اجتماع تنفيذية الكاف لتحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2025

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الجمعة، نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القد، لتحديد الموعد النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.