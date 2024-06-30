لاوتار مارتينيز يكشف سبب معانقة ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره بيرو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان مارتينيز قد سجل هدفي فوز منتخب التانجو أمام بيرو في المباراة التي تواجد بها قائد الأرجنتين ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

وتحدث لاوتارو مارتينيز في تصريحات عقب مباراة الأرجنتين وبيرو، حيث قال: "بالتأكيد لدي سعادة كبيرة للغاية، أنا بعمل من أجل الفريق، أسعى إلى أن أظهر للمدرب أنني جاهز عند الحاجة لي".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية، فكنت سأغادر الملعب سعيدًا لأننا تمكنا من تحقيق ما عملنا عليه خلال الأسبوع".

وعن سبب عناقة ميسي، قال مارتينيز: "لقد قمت بذلك بالنظر إلى كل ما يعنيه بالنسبة لنا".

وأكمل: "نعرف ما يكون عليه ميسي بالنسبة لنا وللمجموعة، إنه قائدنا، لقد عانى كثيرًا لعدم وجوده معنا اليوم، نأمل أن يتعافى قريبًا حتى نتمكن من اللعب سويًا".