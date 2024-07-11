أسباب إيقاف برنامج أحمد شوبير ورحيله عن أون تايم سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أسباب قرارها الصادر اليوم الخميس بإيقاف البرنامج الرياضي الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد رسميًا معه.

أسباب إيقاف شوبير

وذكرت الشركة في بيانها أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بها هو السبب الأساسي وراء إيقاف برنامج شوبير وإلغاء التعاقد معه، مشددة على أن احترام الرأي العام في مقدمة أولوياتها.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة المتحدة يرفض الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي، وأن ذلك يستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وأكدت الشركة حرصها على أن يقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.