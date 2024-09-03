الزمالك يخوض مباراة ودية جديدة على هامش معسكر برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مواجهة ودية جديدة يوم السبت المقبل أمام نظيره راية، وذلك على هامش المعسكر المقام حالياً في برج العرب، استعداداً للموسم الجديد.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وراية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة صباحاً، على أن يواجه الأبيض نظيره الشرطة العراقي في نفس اليوم بمجموعة أخرى من اللاعبين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.