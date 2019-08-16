بالصور : اطلالة جديدة للاعلامية “شهد المهندس” تثير انتباه رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة منسوبة للاعلامية السودانية الشهيرة “شهد المهندس” باطلالة جديدة بعد الريجيم بحسب ما نقلت محررة “النيلين”.

وظهرت “شهد” بشكل مختلف عما كانت عليه، مما جذب انتباه وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت التعليقات” إنسانه رائعة تحمل الفرح أكوام، ياريت الناس تنظر ليها من زاوية مسؤلياتها الكبيرة”.

وبحسب موقع النيلين كانت أنباء قد أشارت في وقت سابق إلى اعتزالها للإعلام.

وحملت الأخبار بحسب “صحيفة السوداني” أن شهد اتخذت القرار مؤخراً لأسباب خاصة، إذا كانت آخر محطة لها بقناة سودانية 24 .

والتحقت “شهد” قبل سنوات بقناة سودانية 24 عقب مشوار حافل بالنجاحات مع قناة النيل الأزرق قبل أن تتردد أنباء عن عودتها لبيتها القديم في العام الماضي وهو الأمر الذي لم يتحقق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)